Vivendi : Canal+ (VIVENDI) distribue ses programmes via l'APPLE TV 4K

Canal+ annonce à l'instant qu'il proposera désormais à ses abonnés l'Apple TV 4K comme décodeur. Cet accès s'ouvre aussi vers un choix sans cesse enrichi de contenus 4K et HDR, l'App Store, Apple Music, Siri... L'Apple TV 4K sera disponible à partir du 17 mai 2018 pour tous les clients abonnés à une offre OTT au prix habituel d'un décodeur Canal (6 euros par mois). "L’Apple TV représente le parfait écrin pour nos contenus premiums exclusifs, en particulier le cinéma, le sport et nos Créations Originales", s'est félicité Frank Cadoret, DGA de Canal+ France.Canal tire parti des capacités d'Apple TV pour faire passer l'expérience myCanal au niveau supérieur, avec toujours plus de contenus 4K et HDR (en direct et à la demande), l'intégration de Siri pour une recherche facile et rapide dans tous les contenus Canal et une expérience sport enrichie avec les fonctionnalités Multi-Live (plusieurs flux directs en simultané sur un même écran) et Mode Expert (statistiques en direct).Le groupe Canal+ distribuera l'Apple TV 4K directement à ses clients et appliquera les mêmes conditions de location que pour ses propres décodeurs.