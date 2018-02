Vivendi : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la clôture - Vendredi 16 février 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-6,04% à 20,86 euros)Vivendi a chuté au plus bas depuis trois mois, sanctionné principalement pour des perspectives trop limitées aux yeux des investisseurs et des analystes. Le groupe s'est notamment abstenu de livrer la moindre prévision concernant l'activité de sa filiale Universal Music (UMG), arguant d'un manque de visibilité sur l'essor du streaming dans les pays émergents et la tendance dans les ventes physiques.