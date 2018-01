Vivendi : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Lundi 15 janvier 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+2,52% à 23,97 euros)Selon une source de marché, Vivendi est soutenu par une étude positive de Liberum qui a confirmé sa recommandation d'Achat et par un article favorable de l'hebdomadaire financier américain Barron's. De plus, UBS a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 23 euros sur Vivendi. Réagissant au léger avertissement lancé jeudi soir par le groupe, UBS en retient surtout que Vivendi a maintenu sa prévision de croissance 2017 pour Universal et sa prévision d'Ebita 2019 pour Canal+. L'analyste souligne également que l'accélération de la restructuration, si elle se traduit par des coûts supplémentaires à court terme, soutiendra la marge de Canal+ en 2018 et 2019.