Vivendi : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’Assemblée générale mixte du 19 avril 2018

Paris, le 12 mars 2018

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations

relatives à l'Assemblée générale mixte du 19 avril 2018

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Vivendi se tiendra le jeudi 19 avril 2018, à 10 h 30, à l'Olympia, 28 Boulevard des Capucines, 75009 Paris.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentés est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de ce jour.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans le même avis.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires. Les informations visées à l'article R. 225-73 du Code de commerce seront consultables sur le site internet de Vivendi à l'adresse suivante : /assemblee-generale.

