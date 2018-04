Vivendi : See Tickets rachète le néerlandais Paylogic à LiveStyle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vivendi (VIV.FR) a annoncé lundi l'acquisition par See Tickets, sa filiale spécialisée dans la billetterie, de la société néerlandaise Paylogic, pour un montant non précisé. Paylogic était jusqu'ici détenue par l'américain LiveStyle (ex-SFX Entertainment). Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Dans un communiqué, Vivendi souligne que cette acquisition "élargit de manière significative le réseau mondial de See Tickets". Présent au Royaume-Uni, en France (au travers de Digitick), aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et aux Pays-Bas, See Tickets (détenu par la division Universal Music Group) prévoit de vendre plus de 20 millions de billets par an pour des événements musicaux, sportifs et culturels.

Fondé en 2005 à Amsterdam, Paylogic est la société de billetterie qui a connu la plus forte croissance en Europe, selon l'acquéreur. Paylogic a développé des environnements de billetterie numérique pour des milliers de clients, y compris pour les grandes marques de l'industrie comme Tomorrowland, ID & T, ADE et Awakenings. "Ces clients s'ajouteront au portefeuille déjà prestigieux comprenant notamment la Tour Eiffel, le festival des Vieilles Charrues, l'Olympique de Marseille, le festival de Glastonbury en Grande-Bretagne ou encore le Queen Mary aux Etats-Unis". Dans le même temps, See Tickets a conclu un accord commercial avec LiveStyle et ses filiales pour assurer la billetterie de ses festivals et événements aux Etats-Unis.

