Vivendi : TIM-Vivendi propose Puyfontaine comme président non exécutif

(Répétition technique)
5 avril (Reuters) - Vivendi a présenté jeudi, dans
un communiqué, ses candidats au conseil dadministration de
Telecom Italia (TIM) :
* LA LISTE DES DIX CANDIDATS EST DIRIGÉE PAR AMOS GENISH,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TELECOM ITALIA
* ARNAUD DE PUYFONTAINE, DEUXIÈME SUR LA LISTE, EST PROPOSÉ
COMME
PRÉSIDENT NON EXÉCUTIF
* FRANCO BERNABÈ SERA PROPOSÉ COMME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DES
ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ
* LES 10 CANDIDATS PROPOSÉS PAR VIVENDI SONT : AMOS GENISH,
ARNAUD
DE PUYFONTAINE, FRANCO BERNABÈ, MARELLA MORETTI, FRÉDÉRIC
CRÉPIN, MICHELE VALENSISE, GIUSEPPINA CAPALDO, ANNA JONES,
CAMILLA ANTONINI, ET STÉPHANE ROUSSEL.
* IL COMPREND 5 CANDIDATS (MMES MORETTI, CAPALDO, JONES ET
ANTONINI, ET M. VALENSISE) PLEINEMENT INDÉPENDANTS SELON LES
TERMES DE LA RÉGLEMENTATION ITALIENNE RELATIVE À LA GOUVERNANCE
DENTREPRISE.
* VIVENDI DIT AVOIR "ÉCOUTÉ ATTENTIVEMENT LES POINTS DE VUE
DES
ACTIONNAIRES ET DES AUTRES PARTIES PRENANTES CLÉS DE TELECOM
ITALIA"
* VIVENDI AJOUTE AVOIR "APPORTÉ DES CHANGEMENTS AFIN DE
RENFORCER
LA COMPÉTENCE TECHNIQUE DU CONSEIL" ET "DÉLARGIR SON ÉVENTAIL
DEXPERTISES ET DOPINIONS"
* LA LISTE SERA SOUMISE AU VOTE DES ACTIONNAIRES DE TELECOM
ITALIA
LORS DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CONVOQUÉE LE 4 MAI 2018.
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(Rédaction de Paris)