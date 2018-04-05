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Vivendi : TIM-Vivendi propose Puyfontaine comme président non exécutif

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05/04/2018 | 19:19

(Répétition technique)

5 avril (Reuters) - Vivendi a présenté jeudi, dans un communiqué, ses candidats au conseil dadministration de Telecom Italia (TIM) :

* LA LISTE DES DIX CANDIDATS EST DIRIGÉE PAR AMOS GENISH, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TELECOM ITALIA

* ARNAUD DE PUYFONTAINE, DEUXIÈME SUR LA LISTE, EST PROPOSÉ COMME PRÉSIDENT NON EXÉCUTIF

* FRANCO BERNABÈ SERA PROPOSÉ COMME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ

* LES 10 CANDIDATS PROPOSÉS PAR VIVENDI SONT : AMOS GENISH, ARNAUD DE PUYFONTAINE, FRANCO BERNABÈ, MARELLA MORETTI, FRÉDÉRIC CRÉPIN, MICHELE VALENSISE, GIUSEPPINA CAPALDO, ANNA JONES, CAMILLA ANTONINI, ET STÉPHANE ROUSSEL.

* IL COMPREND 5 CANDIDATS (MMES MORETTI, CAPALDO, JONES ET ANTONINI, ET M. VALENSISE) PLEINEMENT INDÉPENDANTS SELON LES TERMES DE LA RÉGLEMENTATION ITALIENNE RELATIVE À LA GOUVERNANCE DENTREPRISE.

* VIVENDI DIT AVOIR "ÉCOUTÉ ATTENTIVEMENT LES POINTS DE VUE DES ACTIONNAIRES ET DES AUTRES PARTIES PRENANTES CLÉS DE TELECOM ITALIA"

* VIVENDI AJOUTE AVOIR "APPORTÉ DES CHANGEMENTS AFIN DE RENFORCER LA COMPÉTENCE TECHNIQUE DU CONSEIL" ET "DÉLARGIR SON ÉVENTAIL DEXPERTISES ET DOPINIONS"

* LA LISTE SERA SOUMISE AU VOTE DES ACTIONNAIRES DE TELECOM ITALIA LORS DUNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CONVOQUÉE LE 4 MAI 2018. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
TELECOM ITALIA 5.22%0.7978 Cours en clôture.5.23%
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CA 2018 13 987 M
EBIT 2018 1 398 M
Résultat net 2018 1 106 M
Dette 2018 2 256 M
Rendement 2018 2,45%
PER 2018 24,50
PER 2019 20,84
VE / CA 2018 2,11x
VE / CA 2019 1,99x
Capitalisation 27 217 M
Graphique VIVENDI
Durée : Période :
Vivendi : Graphique analyse technique Vivendi | VIV | FR0000127771 | Zone bourse
Tendances analyse technique VIVENDI
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TendancesNeutreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 25
Objectif de cours Moyen 25,0 €
Ecart / Objectif Moyen 19%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Arnaud de Puyfontaine Chief Executive Officer
Vincent Marie Claude Bolloré Chairman-Supervisory Board
Stéphane Roussel Director & Chief Operating Officer
Hervé Philippe Director & Chief Financial Officer
Simon Gillham Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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