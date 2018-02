Vivendi : a bénéficié en 2017 du rachat d'Havas et du redressement de Canal+

(Actualisation : commentaires et précisions des dirigeants sur Canal+, UMG)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de télécoms Vivendi (>> fiche valeur) a fait état jeudi d'une progression de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en 2017, tirés notamment par sa filiale Universal Music Group (UMG) et par le redressement de Canal+.

La division de télévision à péage, dont les pertes avaient grevé les résultats du groupe en 2016, a enregistré un résultat opérationnel ajusté (EBITA) de 318 millions, en hausse de 32% sur un an, en dépit de charges de restructurations plus élevées que prévu qui avaient conduit Vivendi à revoir en légère baisse ses objectifs financiers le mois dernier.

Vivendi a précisé jeudi que l'intégration de l'agence de communication Havas à compter du second semestre avait été "fortement contributrice" à ses résultats, avec un impact positif de 1,15 milliard d'euros sur son chiffre d'affaires et de 111 millions d'euros sur son EBITA.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le résultat net ajusté du groupe de contenus a progressé de 74% à 1,3 milliard d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'est apprécié de 36% à 987 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a crû de 15% à 12,44 milliards d'euros. A taux de changes et périmètre constant, la croissance ressort à 4,9%.

Selon FactSet, les analystes anticipaient pour le groupe dont Vincent Bolloré est président du conseil de surveillance un résultat net de 940 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros.

Lors d'une conférence de présentation aux analystes, le président du directoire Arnaud de Puyfontaine n'a pas souhaité donner d'objectifs financiers pour l'année en cours, estimant que l'ensemble des activités du groupe étaient en "transition". Le seul objectif chiffré communiqué par Vivendi concerne Groupe Canal+, dont l'EBITA hors charges de restructuration est à nouveau attendu en nette hausse, à 450 millions d'euros. Cela passe par de nouvelles réductions de coûts, mais aussi par la poursuite de la baisse du taux de désabonnement en France, où Canal+ a encore perdu plus de 100 000 clients en 2017. "Le taux de désabonnement a reculé tout au long de l'année 2017, et particulièrement au quatrième trimestre. Nous attendons la poursuite de cette baisse" en 2018, a indiqué le directeur financier de Vivendi, Hervé Philippe, lors de cette présentation.

Les dirigeants se sont par ailleurs montrés prudents quant aux perspectives d'Universal Music Group, principal contributeur aux résultats. Arnaud de Puyfontaine s'est dit confiant dans la capacité d'UMG à croître avec le marché mondial de la musique, dont les tendances sont restées positives en janvier, selon lui. Il a par ailleurs précisé qu'une cotation en Bourse d'UMG n'était pas d'actualité mais restait une option "le moment venu".

Vivendi proposera lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 0,45 euros, en hausse de 12,5% par rapport à l'exercice précédent.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VIVENDI :

http://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/communiques-de-presse/tax_filiales-vivendi/