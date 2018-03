Vivendi : a réalisé le placement des actions Ubisoft

21/03/2018 | 08:01

Vivendi a annoncé hier un accord pour la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 27,27 % du capital et un prix de revient de 794 millions d'euros, pour un montant de 2 milliards d'euros.



Sur les 30.489.300 actions détenues par Vivendi, 19.868.088 actions ont été cédées pour un prix de 66 euros par titre à des investisseurs qualifiés dans un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, après une augmentation de l'offre à hauteur de 1.500.000 actions en réponse à la forte demande des investisseurs.



La réalisation de ce placement permet la vente, au même prix par action et en deux tranches, du solde de la participation de Vivendi : 3.030.303 actions vendues comptant à Guillemot Brothers SE ; 7.590.909 actions qui seront vendues à Ubisoft à terme de six mois en couverture d'engagements de vente à terme pris par Crédit Agricole CIB à l'égard d'Ubisoft en vue du rachat puis de l'annulation de ces actions.



Le règlement-livraison du placement privé et de la vente à Guillemot Brothers est prévu pour le 23 mars 2018.



