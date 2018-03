Vivendi annonce la cession de sa participation dans Ubisoft pour 2 mds d'euros

(Actualisation: commentaires du directeur financier d'Ubisoft, évolution de la participation de la famille Guillemot)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat des médias et des télécommunications Vivendi a annoncé mardi la conclusion d'accords portant sur la cession de sa participation dans Ubisoft représentant 30.489.300 actions, soit 27,27% du capital de l'éditeur de jeux vidéo, pour un montant de 2 milliards d'euros.

Sur ce nombre d'actions, 18.368.088 seront vendues auprès d'investisseurs qualifiés au moyen d'un placement privé, 3.030.303 actions seront cédées comptant à Guillemot Brothers SE, société de la famille fondatrice de l'éditeur, tandis que 9.090.909 actions seront vendues à Ubisoft. En rachetant une partie des titres de Vivendi, la famille Guillemot redeviendra le premier actionnaire d'Ubisoft avec 18,5% du capital et 24,6% des droits de vote.

Toutes ces opérations seront traitées au prix de 66 euros par action, a annoncé Vivendi. "Une fois toutes ces opérations réalisées, Vivendi ne sera plus actionnaire d'Ubisoft et s'est engagé à ne plus acquérir d'actions Ubisoft pendant une période de cinq ans", a souligné le conglomérat. Dans son communiqué, Vivendi a rappelé que sa participation dans Ubisoft avait été acquise au cours des trois dernières années pour un montant de 794 millions d'euros.

Dans un communiqué distinct, Ubisoft a annoncé que le fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan s'était engagé à investir 250 millions d'euros pour acquérir 3.787.878 actions de l'éditeur, soit 3,4% de son capital, tandis le géant chinois de l'Internet Tencent s'est engagé à acquérir 5.591.469 actions Ubisoft, soit 5% du capital.

"En fonction de la demande de la part d'investisseurs institutionnels, le nombre d'actions cédées dans le placement pourrait être augmenté de 1.500.000 actions supplémentaires qui réduiraient d'autant le nombre d'actions vendues comptant à Ubisoft par l'intermédiaire de Crédit Agricole - CIB", a précisé Vivendi.

Ubisoft élargit son accès au marché chinois

"L'entrée au capital de Tencent s'accompagne de la signature d'un partenariat stratégique qui permettra d'étendre fortement la portée des franchises d'Ubisoft en Chine dans les années à venir", a précisé la société. Ubisoft avait déjà annoncé en janvier un partenariat avec Tencent portant sur les jeux pour mobile. Grâce au soutien du géant internet chinois, l'éditeur français espère aussi commercialiser en Chine ses blockbusters pour consoles et PC tels qu'"Assassin's Creed" ou "Far Cry".

Avec Tencent, "nous serons en meilleure position pour obtenir les autorisations de commercialisation et avoir l'approche marketing adéquate" sur ce marché, dont le potentiel pour Ubisoft est considérable, a déclaré Alain Martinez, le directeur financier d'Ubisoft au cours d'une conférence téléphonique. La Chine ne représente aujourd'hui que 10% des ventes d'Ubisoft, a-t-il précisé.

Fort de Gameloft, Vivendi ne renconce pas aux jeux vidéos

"Vivendi, qui détient déjà Gameloft, leader mondial des jeux pour mobile, confirme son intention de renforcer sa présence dans le secteur particulièrement dynamique des jeux vidéo qui constitue une des pierres angulaires du développement du groupe", a-t-il ajouté.

Le groupe contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré avait soufflé à la famille Guillemot l'éditeur de jeux pour téléphones mobiles Gameloft. La famille Guillemot et la direction d'Ubisoft ont régulièrement qualifié d'hostile la montée de Vivendi au capital d'Ubisoft.

Ubisoft a profité de ces annonces pour réaffirmer ses objectifs pour ses exercices 2017-2018 et 2018-2019 ainsi que ses perspectives de croissance sur le long terme.

