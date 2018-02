Vivendi : bénéfice en forte hausse en 2017 grâce à Havas et au redressement de Canal+

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de télécoms Vivendi (>> fiche valeur) fait état d'une progression de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en 2017, tirés notamment par sa filiale Universal Music Group (UMG) et par le redressement de Canal+.

La division de télévision à péage, dont les pertes avaient grevé les résultats du groupe en 2016, a réussi à stopper l'hémorragie de ses abonnés et enregistré un résultat opérationnel ajusté (EBITA) de 318 millions, en hausse de 32% sur un an, en dépit de charges de restructurations "plus élevées que prévu" d'environ 40 millions d'euros.

Vivendi a par ailleurs précisé que l'intégration de l'agence de communication Havas à compter du second semestre avait été "fortement contributrice" à ses résultats, avec un impact positif de 1,15 milliard d'euros sur son chiffre d'affaires et de 111 millions d'euros sur son EBITA

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le résultat net ajusté de Vivendi a progressé de 74% à 1,3 milliard d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'est apprécié de 36% à 987 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a crû de 15% à 12,44 milliards d'euros. A taux de changes et périmètre constant, la croissance ressort à 4,9%, "essentiellement grâce à la croissance d'Universal Music Group (+10%) et au redressement de Groupe Canal+", dont le chiffre d'affaires s'est stabilisé à 5,25 milliard d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Selon FactSet, les analystes anticipaient pour le groupe dont Vincent Bolloré est président du conseil de surveillance un résultat net de 940 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros.

Vivendi proposera lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 0,45 euros, en hausse de 12,5% par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe n'a pas communiqué d'objectifs pour l'année en cours, si ce n'est celui d'un EBITA avant charges de restructuration pour Groupe CAnal+ d'environ 450 millions d'euros.

