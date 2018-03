Vivendi : démission des représentants du conseil de TIM

22/03/2018 | 18:33

Le groupe annonce la démission des représentants de Vivendi au Conseil d'administration de Telecom Italia.



Les trois représentants au Conseil d'administration de Telecom Italia (TIM) proposés par Vivendi, qui soutient le plan industriel voté à l'unanimité et mis en oeuvre par Amos Genish et son équipe, ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires.



' Cette décision fait suite au tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par le Hedge Fund Elliott Management ' indique le groupe.



' Cinq autres administrateurs ayant également souhaité remettre leur mandat et de fait, une majorité du Conseil étant démissionnaire, une assemblée générale devra donc avoir lieu au mois de mai prochain afin de permettre aux actionnaires de TIM de voter pour les administrateurs qu'ils souhaitent et la politique à mener ' précise le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.