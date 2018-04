Vivendi : dix candidats pour le conseil de Telecom Italia

06/04/2018 | 09:53

Vivendi annonce une liste de candidats pour le renouvellement du conseil d'administration de Telecom Italia, liste qui sera soumise au vote des actionnaires de l'opérateur télécoms italien lors d'une assemblée générale ordinaire convoquée le 4 mai.



La liste des dix candidats est dirigée par Amos Genish, directeur général de Telecom Italia. Arnaud de Puyfontaine, deuxième sur la liste, est proposé comme président non exécutif et Franco Bernabè comme vice-président en charge des activités de sécurité.



Parmi les candidats proposés, cinq (Marella Moretti, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini et Michele Valensise) sont pleinement indépendants selon les termes de la réglementation italienne relative à la gouvernance d'entreprise.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.