Vivendi : extention d'un partenariat Ateme-Canal+

16/03/2018 | 15:32

Ateme annonce une extension de son partenariat avec le groupe Canal+, filiale de Vivendi, pour inclure les services premium UHD : la chaine de traitement et de diffusion du groupe de télévision peut désormais traiter les contenus SD, HD et UHD.



L'efficacité de bande passante, la couverture complète des formats d'entrée/sortie, ainsi que les techniques avancées de compression vidéo de la solution Titan d'Ateme accordent à Canal+ une réduction des dépenses opérationnelles avec une chaine de traitement optimisée.



