Vivendi : fin au contrat avec Dominique Delport

26/03/2018 | 18:32

Vivendi a accepté de mettre fin au contrat de prestation de services qui le lie à Dominique Delport, et à sa participation au sein du Comité de Gouvernance, Nomination et Rémunération du Conseil de surveillance, dont il reste membre.



' Selon les termes de ce contrat, Dominique Delport, qui par ailleurs n'exercera plus de fonctions exécutives au sein de Vivendi, apportait son concours et ses conseils dans le domaine de la création et de l'utilisation de nouveaux contenus numériques dans le cadre du développement de Vivendi Content et de Dailymotion depuis le 1er octobre 2015 ' indique le groupe.



Ce contrat avait été approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 21 avril 2016.



