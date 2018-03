Vivendi : prêt à soutenir toute autre stratégie bonne pour TIM

Le fonds activiste Elliott Management a annoncé la semaine dernière avoir pris une participation dans Telecom Italia (TIM), tout en contestant la stratégie de Vivendi et en se disant prêt à présenter ses propres candidats au conseil d'administration afin d'améliorer la stratégie, la valeur et la gouvernance.

Le porte-parole de Vivendi a ajouté qu'Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi et président du conseil d'administration de TIM, était prêt à envisager de suspendre ses fonctions exécutives au sein de l'opérateur télécoms pendant le débat stratégique en cours.

"Elliott Management s'en prend régulièrement aux Etats et aux entreprises (...) et est connu pour son approche financière focalisée sur le court terme, ce qui aboutirait le plus vraisemblablement dans ce cas au démantèlement de TIM", a dit le porte-parole.

(Agnieszka Flak; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELECOM ITALIA -2.20% 0.7832 13.84%