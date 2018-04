Vivendi propose Arnaud de Puyfontaine comme président non exécutif de Telecom Italia

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Dans le contexte du bras de fer qui l'oppose au fonds Elliott Management pour le contrôle de Télécom Italia (TIT.MI), le groupe de médias Vivendi a publié jeudi soir la liste de ses candidats pour le renouvellement du conseil d'administration de l'opérateur télécoms italien, dont l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se déroulera le 4 mai.

La liste des dix candidats proposés par Vivendi est emmenée par Amos Genish, directeur général de Telecom Italia, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi. Elle comprend également Franco Bernabè, Marella Moretti, Frédéric Crépin, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini et Stéphane Roussel.

"Amos Genish est pleinement soutenu par Vivendi dans l'exécution du plan industriel 2018-2020 qu'il a présenté et qui a été adopté à l'unanimité par le conseil", souligne Vivendi dans un communiqué. Arnaud de Puyfontaine est proposé comme président non exécutif. Franco Bernabè sera proposé comme vice-président en charge des activités de sécurité.

Cette liste comprend "cinq candidats pleinement indépendants selon les termes de la réglementation italienne relative à la gouvernance d'entreprise", à savoir Marella Moretti, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini et Michele Valensise, précise Vivendi.

Le 6 mars, Elliott Advisors, la branche britannique du fonds spéculatif Elliott Management, avait annoncé l'acquisition d'une participation dans Telecom Italia, ainsi que son intention de remplacer certains membres du conseil d'administration de l'opérateur télécoms, afin d'améliorer sa gouvernance, sa valorisation et sa stratégie.

Telecom Italia est actuellement dirigé par une équipe nommée par son actionnaire de référence, Vivendi, qui détient près de 24% du capital de la société.

"En présentant cette liste, nous avons écouté attentivement les points de vue des actionnaires et des autres parties-prenantes clés de Telecom Italia. Nous avons apporté des changements afin de renforcer la compétence technique du conseil d'administration et d'élargir son éventail d'expertises et d'opinions. Nous sommes confiants dans le soutien qu'apporteront tous les actionnaires au nouveau conseil d'administration, à la direction et à la stratégie de Telecom Italia", estime Arnaud de Puyfontaine, cité dans le communiqué.

"Le travail accompli au cours des derniers mois chez Telecom Italia a déjà commencé à porter ses fruits, avec un quatrième trimestre 2017 enregistrant ses meilleurs résultats depuis les dix dernières années", ajoute le groupe.

