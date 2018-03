Vivendi : réagit à l'arrivée d'Elliott chez Telecom Italia

16/03/2018 | 12:07

Vivendi a réagi par un bref communiqué à l'irruption du fonds d'investissement activiste Elliott au capital de Telecom Italia, à hauteur de 3% des parts au moins, sachant que Vivendi détient près de 25% de l'opérateur télécom italien.



Schématiquement, Elliott conteste la stratégie de Telecom Italia impulsée par Vivendi et demande un changement de la direction du groupe italien, pour l'heure à la main de Vivendi.



Vivendi 'va regarder avec un esprit d'ouverture les commentaires d'Elliott', attaque un communiqué.



Cela étant, ajoute le groupe français dont Vincent Bolloré est le premier actionnaire, 'il n'est pas sûr que le projet de démantèlement et de déstabilisation de l'équipe crée de la valeur alors que le plan industriel proposé par Amos Genish (nommé récemment et internationalement reconnu) et ses équipes est solide et prometteur. Les actions entreprises au cours des derniers trimestres ont déjà porté leurs fruits et ont été bien accueillies par les investisseurs', termine Vivendi.









