Vivendi : soutient Amos Genish à la tête de Telecom Italia

08/05/2018 | 07:28

Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia avec 23,94% des actions ordinaires, se déclare satisfait de la nomination d'Amos Genish comme CEO de l'opérateur télécoms italien par le conseil d'administration qui s'est réuni lundi.



Le groupe français réaffirme son engagement industriel de long terme à l'égard de Telecom Italia et soutient le plan industriel 2018-2020 présenté par Amos Genish le 12 mars dernier, et voté à l'unanimité par le conseil.



'Il veillera attentivement à ce que le plan soit mis en place dans son intégralité et dans toute sa cohérence, et il surveillera que les mesures engagées pour améliorer la rentabilité de l'opérateur et qui portent déjà leurs fruits, soient poursuivies', poursuit-il.



