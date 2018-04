Vivendi : acheteur, UBS parie sur le streaming

18/04/2018 | 11:00

UBS confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Vivendi en pariant sur une accélération de la croissance de la branche musicale malgré une base de comparaison élevée. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 26 euros.



Les analystes sont d'avis que la division musicale UMG, tirée par l'essor du streaming, pourrait réserver une bonne surprise lors du point d'activité trimestriel que Vivendi présentera le 17 mai prochain. UBS anticipe que la croissance organique du streaming de Vivendi, qui était de 23% au 4e trimestre 2017, pourrait avoisiner les 30% au 1er trimestre (T1) 2018 en dépit d'une tendance déjà très soutenue au T1 2017 (+ 49%).



L'optimisme d'UBS repose sur les publications et les prévisions d'opérateurs concurrents de streaming comme Spotify, Apple et Amazon. Les analystes estiment aussi que la perte de parts de marché d'UMG devrait avoir ralenti entre le T4 2017 et le T1 2018, d'autant que les accords de diffusion conclus en 2017 avec Facebook et Tencent joueront pleinement cette année.







