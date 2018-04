VODAFONE : Citi passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Citi a relevé de Neutre à Achat sa recommandation sur Vodafone, avec un objectif de cours de 220 pence. Le bureau d'études estime que l'opérateur britannique est bien positionné sur des marchés attractifs, notamment en Allemagne et en Espagne, tandis que son marché domestique, le Royaume-Uni, se redresse. De plus, "nous pensons qu'une acquisition d'Unitymedia entre 15,8 et 19 milliards d'euros, sur la base d'un financement à la fois hybride et par endettement, pourrait générer 700 à 830 millions d'euros de free cash flow supplémentaire", ajoute Citi.