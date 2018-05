Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

S&P a abaissé sa perspective de crédit pour Vodafone à "négative", tout en réaffirmant sa note BBB+. L'agence de notation n'exclut donc pas de réduire sa note sur l'opérateur télécoms britannique s'il mène à bien son projet d'acquisition des actifs de Liberty Global en Allemagne et en Europe de l'Est. Ce dernier risque de faire croitre l'endettement de Vodafone jusqu'à 3-3,5 fois son Ebitda jusqu'en 2020.Le 9 mai dernier, Vodafone a dévoilé son projet d'acquérir les actifs de Liberty Global en Hongrie, République Tchèque, Roumanie et Allemagne pour 18,4 milliards d'euros. Cette valorisation correspond à 24 fois le cash flow disponible généré par ces sociétés en 2017. Liberty et Vodafone attendent l'accord de la Commission européenne d'ici mi-2019. L'accord prévoit que le groupe américain fournira certains services au nouveau propriétaire de ces activités en Europe de l'Est pendant quatre ans. Liberty prévoit d'utiliser tout ou partie du produit de ces cessions pour accroitre la rémunération de ses actionnaires.