VODAFONE : et Idea Cellular dévoilent l'organigramme de leur société en Inde

Vodafone Inde et Idea Cellular (groupe Aditya Birla), qui sont en train de fusionner, a dévoilé aujourd'hui l'organigramme du futur groupe fusionné. La nouvelle équipe commencera son activité quand le projet de combinaison sera finalisé. Le futur groupe télécoms sera dirigé d'un point de vue opérationnel, au poste de CEO, par Balesh Sharma, l'actuel directeur des opérations de Vodafone Inde. Le directeur financier du groupe fusionné sera l'actuel grand argentier d'Idea.L'opération valorise la filiale indienne du groupe britannique 12,4 milliards de dollars contre 10,8 milliards pour Idea. Vodafone détiendra 45,1% du groupe combiné après avoir transféré une participation de 4,9% à Aditya Birla, maison-mère d'Idea, pour 579 millions de dollars en cash. Aditya Birla sera ainsi actionnaire à 26% de la future société et les autres actionnaires d'Idea en détiendront 28,9%.Les deux partenaires ont également prévu un dispositif qui permettra, dans les quatre ans suivant la finalisation de l'opération, à Aditya de se renforcer au capital de la société afin d'atteindre le même niveau de participation que Vodafone. Le groupe indien pourra donc acquérir jusqu'à 9,5% de capital supplémentaire auprès du groupe britannique. S'il ne le fait pas, Vodafone lui-même cèdera ses titres pour égaliser sa participation et celle de son partenaire.Vodafone et Idea visent 2,1 milliards de dollars de synergies annuelles à partir de la quatrième année suivant la fusion. Cette dernière devrait être finalisée courant 2018.