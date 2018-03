0 0

Le marché automobile européen a progressé de 4,3% en février, a annoncé l'ACEA, avec 1 125 397 nouvelles immatriculations. En volume, l'ACEA observe que le mois de février a été le plus dynamique depuis 2008. La croissance a été la plus forte en Espagne (+13%), suivie par l'Allemagne (+7,4%) et la France (+4,3%). Le marché automobile britannique a enchainé son 11ème mois consécutif de décroissance et le marché italien a baissé de 1,4% en février.