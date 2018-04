VOLKSWAGEN : Jefferies conserve toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies réitère sa recommandation Conserver sur le titre Volkswagen, assortie d’un objectif de cours de 180 euros, suite aux nombreux changements annoncés par le constructeur automobile allemand. Ainsi, le groupe a communiqué officiellement la promotion de Herbert Diess au poste de président du directoire, en lieu et place de Matthias Müller, ainsi que la réorganisation de ses activités voitures en trois grandes divisions (Volume, Premium et Super Premium).Par ailleurs, Volkswagen va procéder "dès que possible" au changement de statut juridique de sa division poids lourds afin de la préparer une éventuelle introduction en bourse. Sans sous-estimer la profondeur des changements annoncés, le broker américain est un peu chagriné par le manque de détails, notamment concernant le calendrier. Par ailleurs, l'analyste juge que les nombreuses fuites d'informations constatées dans la presse ces derniers jours traduisent des signes de friction en interne.