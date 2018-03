VOLKSWAGEN: Porsche aligne les records en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Porsche, propriété du groupe allemand Volkswagen, vient de publier des résultats où s’alignent les records, en termes de ventes en volume, de chiffre d’affaires et de résultat. Ainsi, au cours de l’exercice 2017, le constructeur automobile de luxe a livré 246 375 véhicules (+ 4 %) et enregistré une hausse de 5 % de son chiffre d’affaires, à 23,5 milliards d’euros. Pour sa part, le résultat opérationnel s'établit à 4,1 milliards d'euros (+7%) et la marge opérationnelle passe à 17,6 % (+0,2 point)."Avec une marge opérationnelle de 17,6 %, Porsche figure parmi les constructeurs automobiles les plus rentables au monde", s'est félicité Lutz Meschke, Directeur financier du groupe."Pour 2018, nous tablons sur le maintien à un niveau élevé du chiffre d'affaires et du volume des ventes", a-t-il ajouté. Porsche estime que le lancement sur le marché de la Mission E, le premier modèle tout-électrique de la marque, devrait contribuer à dynamiser les ventes.