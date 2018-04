Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre d’une éventuelle introduction en bourse de sa division poids lourds, Volkswagen compterait placer jusqu'à 25% du capital de cette dernière et en conserver la majorité. Telles sont les informations rapportées par l’hebdomadaire « Der Spiegel ». Volkswagen espèrerait lever 6 à 7 milliards d'euros, via cette opération, poursuit le média allemand.Ce matin, Volkswagen a annoncé la mise en place de préparatifs en vue d'une possible introduction en Bourse de son activité de poids lourds (marques Scania et MAN). Le géant automobile allemand va ainsi procéder "dès que possible" au changement de statut juridique de sa division Truck & Bus de "GmbH" en "Aktiengesellschaft" (AG). Dans un second temps, la transition se poursuivrait vers le statut de Societas Europaea (SE). L'objectif est de faciliter une éventuelle introduction en bourse de cette division.Hier, Reuters rapportait que Volkswagen viserait une introduction en Bourse de son activité de poids lourds au cours du premier trimestre 2019.