Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le japonais Hino Motors (groupe Toyota) et l’allemand Volkswagen Truck & Bus (groupe Volkswagen) annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique. Les deux constructeurs de camions et de bus souhaitent collaborer dans des domaines tels que les moteurs conventionnels et hybrides, mais également la connectivité et la conduite autonome.