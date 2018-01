VOLKSWAGEN : nouveau record de ventes en 2017 pour Porsche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Porsche (groupe Volkswagen) a établi un nouveau record de ventes en 2017. Le constructeur allemand a ainsi livré quelques 246 000 véhicules dans le monde, un chiffre en progression de 4 % en glissement annuel. La nouvelle Panamera a largement contribué à l’évolution positive des ventes de la marque, avec près de 28 000 exemplaires livrés, soit une hausse de 83% par rapport à 2016." Les modèles hybrides de la nouvelle Panamera ont reçu un accueil extrêmement positif auprès de notre clientèle, confirmant ainsi la pertinence de notre stratégie produit ", s'est félicité Detlev von Platen, membre du Directoire de Porsche, en charge des ventes et du marketing. " Grâce à notre offre de modèles et au dynamisme du marché en Europe, en Asie et en Amérique, nous pouvons nous prévaloir d'une solide position ", a-t-il ajouté en se projetant avec optimisme vers 2018.