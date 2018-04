VW: Les représentants du personnel approuvent le choix de Diess

"Nous sommes persuadés qu'avec Diess nous avons la personne qui convient aux commandes", écrit-il dans une lettre au personnel publiée vendredi.

Volkswagen a promu jeudi Herbert Diess au poste de président du directoire dans le cadre d'un remaniement de sa direction assorti d'une réorganisation de ses activités passant par le regroupement de ses nombreuses marques automobiles au sein de trois pôles.

Bernd Osterloh et Herbert Diess se sont affrontés durement par le passé, le premier ayant accusé le second, recruté comme patron de la marque VW seulement trois mois après l'éclatement du scandale de trucage des émissions polluantes, d'avoir trahi les salariés et de prendre le scandale comme prétexte pour faire passer des réductions d'effectifs.

"A l'époque, nous n'avons pas été immédiatement sur la même longueur d'onde", a dit le président du CE dans sa lettre. "Mais comme on le sait, ce problème a été enterré il y a longtemps."

Les deux hommes ont signé un accord en novembre 2016 sur des baisses de coûts et réductions d'emplois sans licenciements.

Le représentant du personnel a ajouté que les comités d'entreprise des marques de poids lourds Scania et MAN soutenaient la décision de VW de préparer cette division à un appel au marché des capitaux en lui donnant un statut de société cotée.

(Maria Sheahan, Wilfrid Exbrayat et Juliette Rouillon pour le service français)