Volkswagen : Le patron de VW promet une plus grande intégrité du groupe

Le premier constructeur automobile d'Europe étendra son système interne de lanceur d'alerte et renforcera les règles afin d'éviter que ne se reproduisent les manquements à l'origine du scandale de la manipulation des émissions polluantes des moteurs diesel en 2015, a déclaré le président du directoire Herbert Diess.

"Volkswagen doit devenir plus honnête, plus ouvert, plus véridique", a-t-il dit lors de l'assemblée générale annuelle du groupe. Prévenir les mauvaises pratiques futures "est la première priorité mes collègues du directoire et pour moi personnellement."

Matthias Müller, son prédécesseur évincé le mois dernier, avait déclaré qu'il était plus difficile que prévu d'amener les managers de niveau intermédiaire à s'adapter à la politique post-dieselgate du constructeur.

"Nous avons trop longtemps sous-estimé la valeur d'une culture d'entreprise plus ouverte qui ne réprime pas la dissidence mais au contraire la récompense", a déclaré Herbert Diess.

Les investisseurs ont salué les changements annoncés, tout en estimant que ces mesures à elles seules ne suffiraient pas à réformer de manière crédible la culture d'entreprise de VW.

Au-delà d'un nouveau code de conduite pour les employés et de règles plus strictes pour les ingénieurs travaillant sur les véhicules, "il y a peu de progrès tangibles (chez VW) montrant clairement aux investisseurs que les changements dans la culture d'entreprise avancent", a estimé Michael Viehs, de la société de conseil en investissement Hermes EOS.

"Nous recommandons donc instamment au conseil de surveillance de procéder à une évaluation indépendante de la culture d'entreprise."

"Alors que le directoire remet au niveau opérationnel l'entreprise en marche pour l'avenir, la gouvernance d'entreprise, elle, reste à l'âge de pierre. Nous continuons de penser qu'un véritable nouveau départ exige également un président de conseil de surveillance vraiment indépendant", a déclaré Winfried Mathes de Deka Investment.

Herbert Diess a par ailleurs indiqué que VW avait déjà choisi des partenaires pour fournir des batteries et des technologies connexes d'une valeur d'environ 40 milliards d'euros pour son programme de voitures électriques.

La technologie de batterie sera destinée à l'Europe et à la Chine où VW écoule 80% de ses véhicules, tandis qu'en Amérique du Nord le groupe n'a pas encore choisi son fournisseur, selon une source proche de VW.

Le patron de VW a aussi renouvelé jeudi son appel au secteur pour intensifier les discussions sur des projets communs de fabrication de batteries en Europe.

Le groupe réfléchit toujours à une scission du constructeur de motos Ducati et du fabricant de transmissions Renk, dans le cadre d'un plan visant à rationaliser ses opérations et à améliorer l'efficacité, a-t-il ajouté.

"Pour les entreprises non stratégiques comme Ducati, Renk et MAN Diesel & Turbo, nous allons élaborer des plans d'avenir pérennes", a déclaré Herbert Diess.

Les réflexions pourraient mener à une expansion de ces entreprises et au développement de stratégies de croissance, mais des scissions "sont également imaginables", a-t-il dit.

