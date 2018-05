Volkswagen : Nouvelle enquête en Allemagne sur des modèles diesel d'Audi

En Allemagne, quelque 30.000 véhicules diesel déclarés conformes aux normes antipollution Euro 6 pourraient avoir été équipés d'un dispositif illégal, avait auparavant rapporté l'hebdomadaire Der Spiegel, citant un porte-parole du ministère.

"La KBA a demandé une audience sur un soupçon que les modèles suspicion the Audi V6TDI A6/A7 qui ont été équipés d'un dispositif de contournement illégal", a confirmé le ministère des Transports dans un communiqué.

Environ 60.000 véhicules diesel ont été équipés de ces moteurs diesel V6TDI dans le monde, a précisé le ministère.

Selon une source proche du dossier, cela signifie qu'il faudra rappeler davantage de modèles équipés de moteurs six et huit cylindres que les 850.000 convenus jusqu'à présent.

Audi a déclaré de son côté qu'aucune de ses voitures n'était visée aux Etats-Unis par cette dernière enquête.

La filiale haut de gamme de Volkswagen a ajouté avoir contacté la KBA de sa propre initiative au sujet de ce problème et avoir arrêté les livraisons des modèles concernés.

