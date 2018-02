Volkswagen : Un premier procès Volkswagen s'ouvrira le 26 février aux USA

Le constructeur automobile faisait valoir que les propos "incendiaires" tenus par un avocat dans un documentaire produit par Netflix risquait d'influencer le jury. Le documentaire révèle notamment que Volkswagen avait, avec d'autres constructeurs, financé en 2014 des tests qui exposaient des singes à des émissions toxiques de moteurs diesel.

Bruce White, juge du tribunal du comté de Fairfax en Virginie, a annoncé à l'issue de l'audience qu'il maintenait la date du 26 février pour un premier procès intenté par un habitant de Caroline du Nord qui avait acheté une Jetta en 2014.

"Les jurés en général ne connaissent pas grand chose à ces affaires", a-t-il déclaré alors que, dans le documentaire, l'avocat Michael Melkersen tente un parallèle entre le traitement réservé aux singes et l'Holocauste.

Le groupe allemand est poursuivi en justice par des consommateurs après avoir admis en septembre 2015 avoir truqué les logiciels de certains moteurs diesel afin de réduire leurs émissions polluantes en situation de test.

La plupart des propriétaires des voitures concernées aux Etats-Unis ont accepté une indemnisation dans le cadre d'un règlement global de 25 milliards de dollars (20 milliards d'euros) négocié en 2016 mais environ 2.000 d'entre eux ont préféré porter plainte séparément, espérant une compensation supérieure.

Michael Melkersen représente quelque 300 d'entre eux.

Dans le documentaire, l'homme de loi s'offusque du traitement réservé aux singes et ajoute : "On ne peut s'empêcher de penser à d'autres événements dans l'Histoire impliquant le gazage d'individus par une personne qui était d'ailleurs présente à l'inauguration de la toute première usine de Volkswagen", référence limpide à Adolf Hitler.

VW estimait que ces propos étaient de nature à empêcher un procès équitable dans un litige de consommation et demandait un report d'au moins six mois.

Après la décision du juge White, une porte-parole de Volkswagen of America a déclaré que le groupe entendait "démontrer au prochain procès que le plaignant n'a subi aucun dommage et que sa demande de compensation est extravagante et sans fondement."

Le procès devrait durer trois semaines.

