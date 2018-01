Volkswagen : des ventes record pour la marque VW en 2017

02/01/2018 | 15:13

2017 aura été une année historique pour la marque Volkswagen, dont la production a atteint pour la première fois plus de 6 millions de véhicules.



Le scandale du 'Dieselgate' a beau ne pas être terminé, avec des investigations toujours en cours et même une nouvelle plainte en Suisse émanant de la Fondation alémanique des consommateurs, les ventes continuent donc de se porter comme un charme.



Volkswagen a attribué cette performance à la hausse de la demande partout dans le monde ainsi qu'à son offensive commerciale, la plus importante de son histoire, avec une multiplication des nouveautés.



Le géant automobile allemand n'entend pas en rester là, lui qui a annoncé il y a une dizaine de jours vouloir investir 22,8 milliards d'euros dans ses usines sur les 5 prochaines années afin de soutenir cette politique.



Sur ce montant, environ 14 milliards seront investis sur les sites allemands entre 2018 et 2022 dans le cadre de la stratégie 'Transform 2025+', dont un milliard d'euros sur le site de Zwickau destiné à se concentrer uniquement sur la mobilité électrique.





