Volkswagen : des ventes solides au premier trimestre

09/04/2018 | 14:21

Bonne nouvelle pour Volkswagen, qui a fait état ce lundi de 1.525.300 modèles de la marque éponyme vendus au titre du premier trimestre, un niveau record qui reflète en outre une progression de 5,9% par rapport aux 3 premiers mois de 2017.



Le géant automobile allemand a en outre écoulé 584.700 véhicules Volkswagen le mois dernier, un autre record et une augmentation de 4,9% comparativement à mars 2017.



Les ventes ont crû de 6% en mars en Chine, le principal marché du groupe, à 269.500 exemplaires. Elles affichent par ailleurs une croissance de 3,4% sur le Vieux Continent à 190.000 unités, avec en particulier une excellente dynamique en Suède (+11,9%), en Italie (+9,9%) et en France (+8,6%), mais ont reculé de 0,8% outre-Rhin.





