Volkswagen : publication record en 2017

13/03/2018 | 16:14

Volkswagen a dévoilé au titre de l'année 2017 des résultats records, avec un profit opérationnel hors exceptionnel de 17 milliard d'euros pour des revenus en progression de 6,2% à 230,7 milliards et des livraisons de 10,7 millions de véhicules.



La marge opérationnelle courante de la marque Volkswagen s'est améliorée à 4,1%, contre 1,8% en 2016, et les performances de Porsche et de Skoda ont compensé la légère déception occasionnée par Audi, selon un analyste.



Ce dernier estime que l'action de préférence Volkswagen est 'valorisée à un niveau très attractif', et que les bénéfices du constructeur automobile allemand 'progressent, probablement plus rapidement qu'anticipé'.



