VOLKSWAGEN: objectifs sensibles à la conjoncture, Oddo BHF allège toujours

Selon une source de marché, Oddo BHF réitère aujourd’hui son opinion Alléger sur le titre Volkswagen, tout en maintenant son objectif de cours de 144 euros, alors que le constructeur automobile allemand a confirmé hier d’ambitieux objectifs 2018, mais qui s’avèrent sensibles à la conjoncture.Ainsi, Volkswagen vise une croissance du chiffre d'affaires jusqu'à +5% et une marge /EBIT comprise entre 6.5 et 7.5%, à comparer avec 7.4% en 2017. Le bureau d'études estime que c'est ambitieux compte tenu de l'importance des vents contraires (changes, matières et nouvelles procédures de test WLTP (pollution) plus longues et complexes), mais également de la hausse des coûts fixes qui risque à nouveau d'être supérieure à la réduction des coûts variables. La guidance est donc très sensible aux volumes et au mix.Revenant sur les résultats 2017 détaillés dévoilés hier, Oddo BHF retient notamment la génération impressionnante de cash. Elle est le résultat d'une machine fortement intégrée industriellement qui tourne à plein régime et qui, en outre, contrôle mieux ses capex et sa R&D et bénéficie de 3,4 milliards d'euros de dividendes des joint venture chinoises.