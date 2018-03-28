Voltalia : Marge 2017 en hausse à 65%, capacité augmentée en 2019

28 mars (Reuters) - Voltalia:
* CROISSANCE DE PLUS DE 40 % DES REVENUS, DE LEBITDA ET DU
RÉSULTAT NET EN 2017
* TRÈS BONNE VISIBILITÉ SUR 90% DE LOBJECTIF DE CAPACITÉ
INSTALLÉE DE 1 GW VISÉ D'ICI FIN 2020
* PRÉVOIT D'ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOTRE CAPACITÉ DE
PRODUCTION EN 2019 ET AU-DELA
* VOLTLIA-MARGE D'EBITDA DE 65% EN 2017 CONTRE 59% EN 2016
* VOLTLAIA- LA CAPACITÉ INSTALLÉE CONSOLIDÉE TOTALE DEVRAIT
AUGMENTER LÉGÈREMENT ETLE NIVEAU DES PRIX AU BRÉSIL DEVRAIT
ENCORE ÊTRE DÉTERMINANT
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)