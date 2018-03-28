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Voltalia : Marge 2017 en hausse à 65%, capacité augmentée en 2019

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28/03/2018 | 20:19

28 mars (Reuters) - Voltalia:

* CROISSANCE DE PLUS DE 40 % DES REVENUS, DE LEBITDA ET DU RÉSULTAT NET EN 2017

* TRÈS BONNE VISIBILITÉ SUR 90% DE LOBJECTIF DE CAPACITÉ INSTALLÉE DE 1 GW VISÉ D'ICI FIN 2020

* PRÉVOIT D'ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION EN 2019 ET AU-DELA

* VOLTLIA-MARGE D'EBITDA DE 65% EN 2017 CONTRE 59% EN 2016

* VOLTLAIA- LA CAPACITÉ INSTALLÉE CONSOLIDÉE TOTALE DEVRAIT AUGMENTER LÉGÈREMENT ETLE NIVEAU DES PRIX AU BRÉSIL DEVRAIT ENCORE ÊTRE DÉTERMINANT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2017 178 M
EBIT 2017 39,2 M
Résultat net 2017 1,37 M
Dette 2017 481 M
Rendement 2017 0,04%
PER 2017 264,57
PER 2018 56,12
VE / CA 2017 5,26x
VE / CA 2018 4,71x
Capitalisation 453 M
Graphique VOLTALIA
Durée : Période :
Voltalia : Graphique analyse technique Voltalia | VLTSA | FR0011995588 | Zone bourse
Tendances analyse technique VOLTALIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 12,5 €
Ecart / Objectif Moyen 35%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Sébastien Clerc Chief Executive Officer
Laurence B. L. Mulliez Chairman
Pierre-Jerome Desmarquest Head-Operations & Maintenance
Marie-Odile Lavenant Chief Financial Officer
Robert Dardanne Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VOLTALIA-8.68%562
NEXTERA ENERGY INC4.10%76 546
ENEL-6.49%60 508
CHINA YANGTZE POWER CO.5.77%57 790
INNOGY SE17.67%26 415
TENAGA NASIONAL BHD--.--%23 093
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