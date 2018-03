Voltalia : construction d'une nouvelle centrale en Guyane

20/03/2018 | 18:45

Voltalia a annoncé ce mardi soir le coup d'envoi de la construction d'une nouvelle centrale biomasse d'une capacité de production de 5,1 mégawatts (MW) à Cacao, dans la commune de Roura en Guyane française.



Cette structure a été conçue par Voltalia qui en assurera également la construction et l'exploitation-maintenance. Les équipements principaux (chaudière, turbine etc.) seront fournis et installés par les sociétés Boccard et Berkes. Les travaux durant environ 30 mois, la mise en service est prévue durant le premier semestre de 2020.



Comme annoncé en avril dernier, la centrale bénéficiera d'un contrat avec tarif garanti pour une durée de 25 ans, se traduisant par des revenus annuels de vente d'électricité entre 10 et 15 millions d'euros.



La production injectée sur le réseau public sera vendue à un prix nettement inférieur au coût des centrales thermiques en place en Guyane, qui fonctionnent au diesel.



La centrale de Cacao fonctionnera en continu à partir de la combustion de déchets de bois produits localement, en provenance d'exploitations forestières gérées durablement par l'Office National des Forêts (ONF) et de scieries. En valorisant le bois aujourd'hui laissé à l'abandon ou brûlé en forêt et en se substituant aux solutions fonctionnant au diesel, le projet présente un bilan carbone vertueux, avec l'équivalent de 28.500 tonnes de CO2 évitées par an.



A la mise en service de la centrale, Voltalia disposera en Guyane de 6 centrales à base d'énergie renouvelable (trois solaires, deux biomasse et une hydroélectrique) pour une capacité installée totale qui sera portée à 22,7 MW, permettant de produire près de 10% de l'électricité nette livrée sur le littoral guyanais.





