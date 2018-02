Voltalia : contrat au Myanmar

21/02/2018 | 18:45

Voltalia a annoncé ce mercredi post-clôture avoir signé son tout premier contrat en qualité de société de services énergétiques (ESCO).



Le spécialiste des énergies vertes a en effet été retenu par MNTI, le propriétaire d'un réseau de tours télécoms mises à la disposition de MyTel, un opérateur télécom contrôlé conjointement par Myanmar National Telecom Holdings et Viettel, pour l'approvisionnement énergétique d'un premier lot de 171 tours télécoms. 80% d'entre elles ne sont actuellement pas raccordées au réseau, a souligné Voltalia.



Ce contrat a cours sur une durée de 10 ans. Selon ses termes, Voltalia fournira en continu une puissance de 2 kilowatts (KW) d'électricité à chacun des sites, lesquels sont situés dans les régions de Bago et d'Ayeyarwaddy.



Au-delà des 171 premières tours, Voltalia et MNTI ont l'intention d'élargir leur coopération dans le cadre de l'expansion future de la couverture réseau du pays. Voltalia sera aussi en mesure d'approvisionner en électricité d'autres opérateurs souhaitant utiliser ces mêmes tours.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.