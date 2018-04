Voltalia : débute la construction d'une centrale éolienne

12/04/2018 | 18:49

Voltalia a annoncé ce jeudi le démarrage de la construction de la centrale éolienne d'Echauffour.



Située dans le département de l'Orne, cette structure d'une puissance de 10 mégawatts (MW) est la première du groupe en Normandie, une région qui bénéficie du deuxième meilleur potentiel éolien de France après la Bretagne.



Equipée d'éoliennes fournies par Senvion, elle sera construite et exploitée par Voltalia, et bénéficiera de revenus sécurisés pendant 15 ans (contrat de complément de rémunération.



La mise en service de la centrale est attendue pour le premier semestre 2019 et sa production devrait couvrir la consommation d'environ 10.000 ménages français.





