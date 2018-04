Voltalia : les changes ont pesé au premier trimestre

19/04/2018 | 10:41

Dévoilés hier après marché, les revenus consolidés de Voltalia se sont élevés à 38 millions d'euros au titre du premier trimstre, en hausse de 4% en publié et de 16% à devises constantes.



La contribution des ventes d'énergie a atteint 26,8 millions d'euros sur la période, en recul de 3% en publié, mais en croissance de 11% à changes constants grâce à une solide performance opérationnelle en France, à une puissance installée accrue et à des prix d'électricité élevés au Brésil.



Pour la première fois dans l'histoire de Voltalia, la production d'électricité a en outre atteint 400 gigawattheures (GWh) au cours d'un premier trimestre.



Comme attendu, 'ces excellents résultats sur le plan opérationnel sont néanmoins impactés par l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises, y compris le real brésilien, exceptionnellement fort au premier semestre 2017', a néanmoins concédé Sébastien Clerc, directeur général du groupe.



Voltalia table sur une légère hausse de sa puissance installée consolidée totale cette année. A moyen terme, la société dispose par ailleurs d'une très bonne visibilité sur plus de 90 % de la capacité installée consolidée d'un gigawatt (GW) prévue d'ici fin 2020.



Estimant que la valorisation du titre reste attractive, Oddo a réitéré son opinion 'achat' et son objectif de cours de 12 euros dans le sillage de cette publication.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.