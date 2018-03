Voltalia : très bien orienté après les comptes annuels

29/03/2018 | 10:55

L'action Voltalia fait feu de tout bois ce jeudi, grimpant de 5,6% à 9,8 euros vers 10h40 consécutivement à des comptes annuels de grande qualité.



Le spécialiste des énergies renouvelables a ainsi vu son bénéfice net multiplié par 5 entre 2016 et 2017 à 3,5 millions d'euros. Son Ebitda est pour sa part ressorti à 76,1 millions d'euros, reflétant une croissance de 43%.



Les revenus ont progressé dans les mêmes proportions (+42%) à 180 millions d'euros, dont 145,6 millions de ventes d'énergie.



'Comme attendu, l'excellente performance de celles-ci au cours de la seconde moitié de l'exercice a compensé un démarrage lent au premier semestre', a souligné Sébastien Clerc, directeur général, qui a également souligné la bonne croissance des services à 59,3 millions d'euros 'bien que, à ce stade, celle-ci soit essentiellement liée aux propres centrales de Voltalia'.



'2018 sera une année de consolidation de notre backlog avant d'accélérer la croissance de notre capacité de production en 2019 et au-delà', a également indiqué le dirigeant.





