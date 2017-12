Volvo : CORRECTIF - Le chinois Geely (VOLVO Cars) entre au capital des poids lourds Volvo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La dépêche intitulée "VOLVO : le chinois Geely se renforce au capital après le désengagement de Cevian" est fausse car le désengagement de Cevian concerne les poids lourds de Volvo (AB Volvo) et non les voitures qui, elles, sont bien la propriété de Geely depuis 2010. La dépêche corrigée suit, titre compris.Le fonds Cevian Capital a annoncé son désengagement du capital de AB Volvo, le fabricant des poids lourds de marque Volvo. Cevian détenait jusqu'à présent 8,2% du capital de Volvo et 15,6% des droits de vote, ce qui en faisait son deuxième plus grand actionnaire en actions mais premier en droits de vote. Geely, qui est propriétaire depuis 2010 des voitures Volvo, s'est porté acquéreur de l'intégralité de cette participation pour un montant qui n'a pas été dévoilé.