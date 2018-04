Voyageurs du Monde : hausse de 38,5% du résultat net annuel

12/04/2018 | 10:41

Voyageurs du Monde publie pour 2017 un résultat net de 18,8 millions d'euros, en hausse de 38,5%, et un EBIT de 26,1 millions, en progression de 27,2%, aidés par l'amélioration de la marge brute et une bonne maîtrise des charges d'exploitation.



Le groupe de tourisme a aussi réalisé sur l'exercice un chiffre d'affaires de 426,9 millions d'euros, en hausse de 12,5%. A périmètre constant, qui intègre principalement les acquisitions réalisées en 2017 en Angleterre, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,1%.



Le conseil d'administration proposera la distribution, le 8 juin, d'un dividende de deux euros par action. Au 1er avril 2018, les départs acquis sur l'année 2018 progressent de 14,5% et représentent 67% du chiffre d'affaires 2017.



