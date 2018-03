Vranken Pommery Monopole : RESULTATS 2017

Communiqué de Presse

RESULTATS ANNUELS 2017

Le résultat net s'établit à 8,7 M€en hausse de 45 %

Chiffre d'Affaires: 300,2M€

Reims, le 29 mars 2018- Le Conseil d'Administration de Vranken-Pommery Monopole s'est réuni le 29 mars 2018, sous la présidence de Paul-François Vranken et en présence des commissaires aux comptes, pour arrêter les états financiers du groupe pour l'exercice 2017.

Comptes Consolidésen millions d'euros 2017 2016 Variation en % Chiffre d'affaires 300,2 300,1 0,0 % Résultat Opérationnel Courant% Chiffre d'Affaires 26,28,7% 24,18,0% + 8,7 % Résultat Opérationnel (*) % Chiffre d'Affaires 22,77,6% 21,97,3% + 3,7 % Résultat Financier - 19,4 - 17,5 - 10,9 % Résultat Net 8,7 6,0 + 45,0 % - dont part du Groupe 8,7 6,0 + 45,0 %

(*) Après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ayant une nature opérationnelle dans leprolongement de l'activité du Groupe

L'année 2017 fut une étape clé pour le groupe Vranken-Pommery Monopole.

Analyse de l'activité

Le chiffre d'affaires 2017 de Vranken-Pommery Monopole, à 300,2M€ contre 300,1 M€ en 2016, reste stable malgré un marché français en baisse de 2,46 % (source CIVC).L'activitédu groupe fut soutenue par la politique commerciale offensive mise en place au grand export.

Champagne

Dans un marché français qui a connu une nouvelle érosion de la consommation du Champagne, Vranken-Pommery a maintenu sa position d'intervenant majeur grâce à l'attractivité de son portefeuille de marques (Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck& Co et Charles Lafitte).

Ces succès illustrent laforce du modèle du groupe qui a toujours privilégié le choix d'une force commercialeintégrée. Celle-ci, pleinement mobilisée dans des négociations commerciales stratégiques, a montré son efficacité en obtenant une remise à plat indispensable des tarifs de nos produits pour 2018.

En Europe, le Brexit et la faiblesse de la Livre Sterling qui s'en suivit ont continué à provoquer une chute significative des expéditions vers le Royaume-Uni.Dans ce contexte, le groupe s'est organisé afin de faire face à une situationqu'il anticipe comme durable.

En revanche, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie sont restés des marchés très dynamiques pour Vranken-Pommery Monopole en 2017.

Au grand international,les ventes aux États-Unis, au Japon et en Australie se sont développées de manière plus significative, à hauteur respectivement de 10 % pour les deux premiers et de 50 % pour la troisième.

Ces résultats illustrent la très forte mobilisation des neuf filiales du groupe réparties sur le globe, qui aujourd'hui ont atteint une grande maturité. Deux décennies d'investissements ont été nécessaires pour obtenir cette efficacité.

Les deux marques Vranken et Pommery continuent leur progression dans les segments les plus valorisés. En 2017, elles représentent 54,5% des volumes vendus contre 50% en 2016.L'évolution du modèle du groupe amorcé depuis 4 ans trouve ici l'expression de sa pertinence.

Provence et Camargue

Les conditions climatiques exceptionnellement difficiles, avec un déficit de pluviométrie jamais enregistré depuis les trente dernières années dans le sud de la France, ont engendré une baisse très importante, plus de 40%, des volumes à la vendange pour nos vignobles de Camargue.

La commercialisation des Provence du Château La Gordonne et des Camargue du Domaine Royal de Jarras aconnu une croissance de 30%. L'ensemble de nos vins bénéficie désormais d'unréférencementsur l'ensemble de la

distribution européenne.

Douro Wines

Les positions commerciales significatives prises au Portugal se confirment. Et le développement des ventes des Vins tranquilles produits dans les vignobles du Douro (Quinta do Grifo) continue sa progression pour dépasser 10% de l'activité des Portos.

Eléments financiers

Lerésultat opérationnel courantaffiche une progression de 8,7% et passe de 24,1 M€ en 2016 à 26,2 M€ en2017. Cette dynamique est portée par la concentration des ventes sur les produits de marques à forte valeur ajoutée, par le développement international mais également par une meilleure maîtrise des coûts.

Lerésultat opérationnelest impacté par la progression des charges nettes non courantes pour un montant 1,3M€essentiellement liée au déficit de vendanges dans nos vignobles de Camargue ets'élève à 22,7 M€ pour l'année 2017 contre 21,9 M€ en 2016 en hausse de 3,7%.

Lerésultat financiers'inscrit en diminution de1,9 M€à - 19,4M€du fait de la progression du coût de la dette lié notamment à une clause de Step-Up. Comme annoncé, le programme de désendettement du Groupe a été conforté par la cession de la participation de 50% de Vranken-Pommery Monopole dans la société Listel SAS puisquel'endettement financier netrecule de 32,8 M€ à 618,3 M€ au 31 décembre 2017. L'impact de ce désendettement

devrait avoir des effets sur le coût de la dette dès 2018.

L'impôt sur les sociétés bénéficie de la baisse future des taux d'imposition en France et s'inscrit positivement au31 décembre 2017 à + 5,4M€.

Lerésultat netpart du groupes'élève, compte tenu de ces différents éléments, à 8,7M€ en 2017, contre 6,0M€ en2016, en progression de 45 %.

Les capitaux propressont de 372,1 M€ contre en 371,1 M€ en 2016. La part du groupe progresse à 368,1M€, à comparer aux 366,3M€de 2016.

Les processus d'audit et d'émission du rapport d'audit relatif à la certification des comptes consolidés sont en cours.

Dividendes

Au cours de l'Assemblée Générale du 4 juin 2018, Vranken-Pommery Monopole proposera un dividende stable de0.8 € par action.

Ce dividende sera versé le 10 juillet et correspondrait à un rendement brut de 3,52 % sur la base du cours de bourse du 28 mars 2018.

Perspectives

Le groupe Vranken-Pommery Monopolefait le choix d'accélérer son déploiement digital avec une stratégieambitieuse et tournée vers la vente.

Un engagement stratégique fort a déjà été initié en 2017 dans ce domaine qui devrait, entre 2018 et 2019, voir la mise en place d'outils performants et adaptés à notre métier.

Champagnes

En France,le marché des Champagnes en ce début d'année 2018amorce un retournement avec une reprise des ventes en hausse de 1,4 % en février par rapport à 2017 (source CIVC).

Vranken-Pommery Monopole continue à conforter sa politique d'accompagnement commercial des grands acteurs, en adaptant son portefeuille de marques et les performances de celles-ci, à tous les réseaux de distribution.

Créateur de tendances et de nouveaux modes de dégustation depuis quarante ans, le groupe affirmesa détermination par la mise en valeur d'un terroir d'exception, la Champagne, avec la mise en marché réussie de la première gamme " Brut Nature".

Au grand international, l'Asie-Pacifique reste un des axes principaux de développement, d'autant plus avec la conquête de la Nouvelle Zélande par la filiale australienne et de la Corée par la filiale japonaise.

Le marché américain est aussi prioritaire et sera un des leviers de croissance importants pour Champagne Pommery & Greno. Le succès de Louis Pommery a créé une véritable dynamique sur le marché américain, notre filiale peut désormais afficher légitimement de grandes ambitions.

La sécurité alimentaire sera également renforcée par une certification ISO 22000 de nos unités de production, venant ainsi compléter les certifications ISO 9001 et 14001 déjà acquises de longue date.

Provence et Camargue

Le plan d'action commercial national et multi-réseaux est en place, et sécurisé pour les marques Pink Flamingo du Domaine Royal de Jarras en Camargue et du Château La Gordonne en Provence.

Les accords de distribution en Europe comme au grand export, particulièrement sur le continent Nord Américain, continuent à progresser et vont engendrer une croissance significative.

Sparkling Wines

Dans la seconde partie de l'année 2017, a été lancé aux États-Unis le Sparkling Wine "Louis Pommery California".

Les ventes en 2018 vont se développer sur tout le territoire américain suite aux référencements, déjà acquis, auprès des distributeurs de tous les États.

La première mise en marché en Belgique du "Brut de France" de Vranken, Sparkling Wine élaboré en Camargue, a été réalisée à mi-février.

"Brut de France", méthode traditionnelle, a été créé pour répondre à une véritable attente du marché pour un produit français sur un segment jusque-là occupé par des vins étrangers.

Prochaine communication

Mise en ligne du Rapport Financier Semestriel 2018 : 10 septembre 2018

Compte tenu de la saisonnalité de son activité, le groupe a décidé de ne plus communiquer sur le chiffre d'affairestrimestriel à compter de l'exercice 2018. Le calendrier de communication financière 2018 est disponible sur le siteinternet du groupe rubrique « Chiffres Clés et Agenda ».

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois.

Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe. Son portefeuille de marques comprend :

les grandes marques de Champagne VRANKEN, POMMERY, HEIDSIECK & CO MONOPOLE et CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE ;

les marques de Porto -ROZES et SAO PEDRO-, et des vins du Douro TERRAS DO GRIFO ;

les Rosés Sable de Camargue DOMAINE ROYAL DE JARRAS et Côtes de Provence CHATEAU LA GORDONNE.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. (Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

