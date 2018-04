VZ Holding AG: Les actionnaires de VZ approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Les actionnaires de VZ approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration



Zurich, le 10 avril 2018 - Lors de l'Assemblée générale de VZ Holding qui s'est tenue aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration.



L'Assemblée générale a approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de VZ Holding SA et les comptes du Groupe pour l'exercice 2017 ; elle a en outre donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction. Un dividende de 4,35 francs par action nominative sera versé le 16 avril 2018. Le mandat de Fred Kindle, Roland Iff, Albrecht Langhart, Roland Ledergerber et Olivier de Perregaux, tous membres du Conseil d'administration, a été reconduit pour un an. Fred Kindle assumera à nouveau la fonction de Président du Conseil d'administration et Fred Kindle et Roland Lederberger continueront de siéger au Comité de rémunération. Sur recommandation du Conseil d'administration, Andreas G. Keller a été élu en tant que représentant indépendant et PricewaterhouseCoopers SA en qualité d'organe de révision. L'Assemblée générale a accepté la rémunération maximale du Conseil d'administration pour l'année 2018/19 ; la rémunération fixe maximale de la Direction pour l'exercice 2018 ainsi que la rémunération variable de la Direction pour l'exercice 2017 ont également été approuvées.



À propos de VZ

VZ est un prestataire suisse indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de la retraite et de la succession, la gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 30 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.



