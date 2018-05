WALMART : les résultats trimestriels dépassent les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le numéro un mondial de la distribution Walmart a présenté des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, clos fin avril. Sur cette période, le bénéfice net a chuté de 29,8% à 2,134 milliards de dollars, soit 72 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est toutefois ressorti à 1,14 dollar, soit 2 cents de mieux que le consensus FactSet. Le distributeur a également fait état d'une hausse de 4,4% du chiffre d'affaires à 122,7 milliards de dollars, là où le marché attendait 120,50 milliards de dollars. Il a progressé de 2,7% hors effets de change.A périmètre comparable et hors essence, les ventes de sa plus importante division, Walmart US, ont augmenté de 2,1% à 77,7 milliards de dollars contre +2,2% attendu. Son résultat opérationnel a reculé de 3,1% à 3,9 milliards de dollars. Les revenus de l'e-commerce ont bondi de 33%.Le groupe a prévenu que l'acquisition de Flipkart devrait avoir un impact négatif compris entre 25 et 30 cents sur l'exercice en cours si la transaction est finalisée au deuxième trimestre.