Wal Mart Stores : Amazon pourrait défier Walmart sur l'indien Flipkart-presse

4 avril (Reuters) - Amazon pourrait présenter une offre sur le groupe indien de commerce électronique Flipkart, qui est déjà en discussions avec Walmart, rapporte le quotidien indien The Mint.

Toutefois, un accord avec Walmart est plus probable, ajoute le journal qui cite des sources proches du dossier.

Amazon a refusé de commenter cette information et Flipkart n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Deux sources proches du dossier ont déclaré en février à Reuters que Walmart discutait d'une prise de participation de plus de 40% dans Flipkart, ce qui le mettrait en concurrence directe avec Amazon dans la troisième économie d'Asie.

D'après The Mint, le groupe de distribution américain discute même du rachat de 55% du capital de Flipkart via un mélange d'achats d'actions sur les marchés primaire et secondaire dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'entreprise indienne 21 milliards de dollars (17,1 milliards d'euros).

Une telle opération permettrait à Flipkart de mieux concurrencer Amazon, qui s'est engagé à investir cinq milliards de dollars en Inde, notamment dans le secteur de l'alimentation en ligne.

Flipkart, fondé en 2007 par deux anciens employés d'Amazon, Sachin Bansal et Binny Bansal, contrôle près de 40% du marché indien de la distribution sur internet en Inde, devant Amazon, selon les données du cabinet de recherche Forrester. (Jessica Kuruthukulangara à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

