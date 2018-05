Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MICROSOFT CORPORATION -0.43% 95.81 9.97%

Walmart a officialisé à la mi-journée sa prise de contrôle de la plateforme indienne de e-commerce Flipkart. Les marchés bruissaient de rumeurs à ce sujet depuis de nombreuses semaines. Le n°1 mondial du commerce a mis 16 milliards de dollars sur la table pour acquérir 77% du capital de Flipkart. Walmart entre ainsi au capital du groupe indien aux côtés des autres actionnaires du site de e-commerce qui restent autour de la table : son cofondateur Binny Bansal, Tencent, Tiger Global Management et Microsoft.?Flipkart a enregistré sur son exercice 2017 clôturé fin mars un volume d'affaires sur ses sites de 7,5 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards. Ce dernier bondit de plus de 50%.??Pour financer cette acquisition, Walmart va lever de la dette et utiliser une partie du cash qu'il détient. Le distributeur prévoit un impact négatif sur son bénéfice par action 2019 de 25 à 30 cents, du fait notamment des dépenses liées à cet investissement. Sur l'exercice 2020, l'impact négatif devrait être de 60 cents par action. ??