Walmart: forte baisse du bénéfice net au 1er trimestre, hausse des ventes

New York (awp/afp) - Le géant américain de la distribution Walmart (bien Walmart) a annoncé jeudi une forte baisse de son bénéfice net au 1er trimestre, en raison notamment de changements de méthodes comptables liés à des acquisitions, mais a dégagé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Le bénéfice net s'est réduit de 905 millions de dollars par rapport à la même période l'année précédente, à 2,134 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, qui ne tient pas compte de ces charges et constitue la référence en Amérique du nord, atteint toutefois de 1,14 dollar, de deux cents supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires net, à 121,6 milliards de dollars, est, lui, en hausse de 4,4% et supérieur de plus d'un milliard de dollars aux attentes.

La chute du bénéfice net s'explique principalement par un changement de méthode comptable lié à la prise de participation en 2016 de Walmart au sein du distributeur en ligne chinois JD.com. Les gains et pertes liées à cette participation sont maintenant répercutés sur le bénéfice net et, sur le trimestre sous revue, Walmart a réalisé une perte de 1,8 milliard de dollars en raison de la baisse du prix de l'action de JD.com, dont Walmart détient un peu plus de 10% du capital.

Le bénéfice opérationnel est en baisse de 1,6%, à 5,2 milliards de dollars (-4% à 5 milliards à devises constantes).

Les ventes ont augmenté de 2,1% aux Etats-Unis et de 4,5% (à devises constantes) à l'international. Le groupe a précisé que les ventes en ligne, sur lequel il tente de s'opposer à la concurrence d'Amazon.com, ont progressé de 33% aux Etats-Unis et contribué pour environ 1% à la croissance totale des ventes.

A l'international, les ventes ont augmenté de 9,1% au Mexique, de 6% en Chine, de 3,7% en Grande-Bretagne et de 2,9% au Canada.

Walmart vient d'annoncer qu'il allait céder en Grande-Bretagne son enseigne Asda à Sainsbury, en échange d'une participation de 42% au sein de la nouvelle entité, qui sera le numéro un de la distribution dans ce pays.

Walmart est également devenu début mai le premier actionnaire du distributeur en ligne indien Flipkart avec une participation de 77%, acquise pour 16 milliards de dollars.

Suite à la publication de ces résultats, l'action Walmart progressait de 2,06% à 87,85 dollars dans les échanges de pré-séance à Wall Street vers 11h35 GMT.

